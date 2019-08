Peruana que perdió a su hija en un tiroteo: "Vivo con miedo, siento que me van a matar"

Por Ignacio Fernández Podestá

El pasado 28 de julio, tres personas fueron asesinadas en un tiroteo durante un festival gastronómico en Gilroy, al norte de California. Entre las víctimas de aquella tragedia figura Keyla Salazar, una adolescente de 13 años de origen peruano.

La peruana Lorena Pimentel, madre de la menor, recuerda a su hija como "una niña de corazón enorme, amante de los animales y dedicada enteramente a sus estudios". La mujer, que emigró del Perú a Estados Unidos hace casi 20 años, conversó con El Comercio sobre el drama que sufre tras el asesinato de su hija.

►Tiroteo en California: Quién es la menor de familia peruana que murió en el ataque | FOTOS



►Joven de 19 años es identificado como autor del tiroteo en festival de California



►California: tres muertos y 15 heridos en tiroteo en el festival gastronómico Gilroy Garlic



— ¿Tras los sucesivos tiroteos en el país, ustedes viven con miedo?

Sí, mucho miedo. Yo ahorita estoy tomando muchos medicamentos. No puedo salir a lugares públicos, a ningún lado puedo ir porque siento que me van a matar. Yo no puedo ir ni a las tiendas. Mi niña de 4 años está traumada y habla con sus maestros. Mi otra niña de 12 años también. Es una situación bien difícil que estamos pasando.

— ¿Se sienten desprotegidos en EE.UU.?

Sí. Eso es lo que siento ahora porque está pasando [los tiroteos] en Texas, Ohio, Filadelfia. Todo esto que pasa es por el presidente [Donald Trump] porque él trata con odio a la gente.

Les dan a niños de 18 y 19 años a agarrar armas. Esa arma [la que utilizó el autor del tiroteo] era ilegal aquí en California. Es un arma que la agarraron en Las Vegas, Nevada. Es el arma más peligrosa y lo bueno es que al muchacho se le trabó el gatillo del arma sino estaríamos muertos todos.

— ¿Han pensado regresar al Perú tras lo sucedido?

Estaba pensando irme para allá por vacaciones, pero tengo que hacer unos trámites aquí. Recién me hice ciudadana [estadounidense], necesito sacar el pasaporte, pasaporte de mis hijas. Yo pienso que sí.

Más adelante estoy pensando hacer eso porque aquí no es nada seguro. Cada día hay más muertes, inseguridad y tengo tantos años viviendo en Estados Unidos, tengo casi 20 años aquí. Jamás pensé que me iba pasar esto acá.

Yo pensé algo diferente de Estados Unidos y pensé que era un país de lo mejor, pero con esto que pasó ya no.

— ¿El sentimiento de odio que existe en Estados Unidos está influenciado por la retórica de Donald Trump?

Sí, por supuesto. Todo esto que ha pasado ha sido por el presidente.

— ¿Y el tiroteo de California cree que estuvo influenciado también por el tema de la inmigración?

Todo ha pasado porque el otro [tiroteo] de Texas era porque quería matar a mexicanos, pero no solo a mexicanos, a los latinos. El atacante sabía dónde dar. En California igual. El hombre que disparó contra mi hija entró por donde la gente estaba comiendo. Pero aquí no solo había latinos sino estadounidenses. Baleó a gente americana también.

— ¿Entonces cree que entró por el lugar donde había más latinos?

Sí, donde estaban los latinos. Y cuando él gritó y tiró la bala dijo que iba a matar a todos y que odiaba a los niños, dijo así. Por eso él le dio al niño de 6 años, a él le dio y yo miré el odio que traía.

— ¿Cree usted que continuarán los tiroteos en Estados Unidos?

Sí, por supuesto. Está habiendo mucho y sigue habiendo. Ahora ya están controlando porque están agarrando a la gente que quería matar. Pero de que va a haber, va a haber. Porque esto lo está conduciendo el presidente. Cada día en sus entrevistas sigue con su discurso de odio y de discriminación.

— ¿Tuvieron el apoyo de las autoridades peruanas en EE.UU. tras la muerte de su hija?

Sí, vinieron a la misa, creo. Vinieron del Perú y México. Conmigo no platicaron mucho. Vinieron con el papá de mi niña, con él platicaron y estábamos tratando de que mis niñas saquen la ciudadanía peruana. Mis dos niñas que tengo.

— Tras lo sucedido, ¿cuál es el recuerdo más valioso que conserva de ella?

A mi niña le encantaban los animales, era una niña bien aplicada, era artista. Tiene unos cuadros hermosísimos. Aquí en San José los vamos a exponer a ver si la gente los quiere.

Ella me decía: 'má, yo amo a los animales y quiero tener muchos animalitos aquí en la casa'. Ella quería ser veterinaria. Me sacaba puro diplomas de ciencia, de matemáticas. Aquí donde tengo sus fotos y cosas de mi niña, era su lugar donde siempre que abría la puerta, ella estaba con su computadora haciendo sus tareas. Era bien aplicada mi niña. Tenía un corazón tan enorme. Lo poquito que ella tenía, lo daba.

Conmoción en todo Estados Unidos por los sucesivos tiroteos masivos. (Foto: AFP) Conmoción en todo Estados Unidos por los sucesivos tiroteos masivos. (Foto: AFP)

— El dolor de Katiuska —

Katiuska Pimentel, tía de Keyla, cuenta que ni en sus peores pesadillas hubiera imaginado que esto iba a suceder.

Katiuska se encontraba en San Francisco por motivos de estudio y se regresó apenas conoció la noticia para ayudar a su familia. "Es una pérdida muy grande porque nunca esperas que estas cosas pasen. Como yo digo: 'ni en mis peores pesadillas hubiera pensado que esto iba a pasar'".

"Nosotros sentimos que las leyes tienen que ser mejores para prevenir este tipo de tragedias", responde Katiuska al ser consultada sobre si se siente desprotegida en Estados Unidos.

Critica el sistema de control de armas en Estados Unidos. "Yo creo que la gente tiene que darse cuenta que hay un problema. No es normal que tengamos tantos tiroteos pasando y gente muriendo".

Katiuska describe a su sobrina como una heroína y valora todo lo que ha aprendido de ella. "Yo creo que es una heroína, en realidad. Ella ha luchado bastante para poder graduarse de la escuela y ella era alguien que le gustaba amar a los demás. A todos nos ha enseñado muchas cosas valiosas para la vida", agregó.

El autor del tiroteo en el Gilroy Garlic Festival se suicidó, según informe forense. La policía había señalado que fue eliminado por agentes. (Foto: AFP) El autor del tiroteo en el Gilroy Garlic Festival se suicidó, según informe forense. La policía había señalado que fue eliminado por agentes. (Foto: AFP)

— El tiroteo —

El autor del tiroteo en California, que fue abatido por la policía poco después de empezar a disparar, fue identificado como Santino William Legan. La policía también informó que era residente en Gilroy.

Legan dejó comentarios de desprecio en su Instagram hacia el festival. Lo acusó de vender productos a "precios excesivos" y calificó a los asistentes de "hordas de mestizos y estúpidos blancos de Silicon Valley".

Según señala EFE, Legan pudo acceder al lugar cortando una valla. Una vez en el interior del festival, disparó a las personas con un fusil.

Santino William Legan, el autor del tiroteo en California. (Foto: AP) Santino William Legan, el autor del tiroteo en California. (Foto: AP)

Tras el tiroteo, el presidente Donald Trump calificó a Legan de "asesino retorcido".

"Nos reafirmamos en nuestro objetivo nacional de responder a la violencia con coraje, determinación y resolverlo como una sola familia estadounidense. Seguiremos trabajando juntos para detener al mal, a la violencia y proteger la seguridad de todos los estadounidenses", dijo Trump.

Los otros dos fallecidos en el tiroteo fueron Stephen Romero y Trevor Irby.