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Resumen

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Esta foto, distribuida el 1 de marzo de 2003, muestra a Khalid Sheikh Mohammed, presunto organizador de los atentados del 11 de septiembre de 2001, poco después de su captura en Pakistán. (Fotografía cedida por el Gobierno de EE. UU. / AFP).
Esta foto, distribuida el 1 de marzo de 2003, muestra a Khalid Sheikh Mohammed, presunto organizador de los atentados del 11 de septiembre de 2001, poco después de su captura en Pakistán. (Fotografía cedida por el Gobierno de EE. UU. / AFP).
/ HANDOUT
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Veintitrés años después de su detención, Khalid Sheikh Mohammed, señalado de ser el cerebro de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 contra Estados Unidos, será juzgado. Un juez militar fijó el 5 de junio del 2028 como fecha de inicio del proceso en la base de Guantánamo, junto con otros tres acusados. ¿Por qué se ha producido una demora tan extraordinaria y cuál fue realmente el papel de Mohammed frente al de Osama bin Laden, líder de Al Qaeda?

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