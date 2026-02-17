ICE no puede volver a detener al salvadoreño Kilmar Ábrego García, dictamina jueza de Estados Unidos

Escuchar
Kilmar Abrego García, migrante salvadoreño residente en Estados Unidos, a su llegada a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore, el 25 de agosto de 2025. (Foto de Roberto Schmidt / AFP).
/ ROBERTO SCHMIDT
Por Agencia EFE

Una jueza federal de Estados Unidos dictaminó este martes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no puede volver a arrestar al salvadoreño Kilmar Abrego García, porque expiró el período de detención de 90 días y el Ejecutivo no tiene un plan viable para deportarlo.

