Kilmar Abrego Garcia (c) junto a su esposa Jennifer Vásquez Sura (i) en Baltimore, Maryland (Estados Unidos), el pasado 25 de agosto. Foto: EFE/ EPA/ SHAWN THEW/ ARCHIVO
Kilmar Abrego Garcia (c) junto a su esposa Jennifer Vásquez Sura (i) en Baltimore, Maryland (Estados Unidos), el pasado 25 de agosto. Foto: EFE/ EPA/ SHAWN THEW/ ARCHIVO
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Kilmar Abrego: jueza de EE.UU. ordena liberar al salvadoreño de la custodia del ICE
Resumen de la noticia por IA
Kilmar Abrego: jueza de EE.UU. ordena liberar al salvadoreño de la custodia del ICE

Kilmar Abrego: jueza de EE.UU. ordena liberar al salvadoreño de la custodia del ICE

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Una jueza estadounidense ordenó este jueves la liberación inmediata de , el migrante salvadoreño que fue devuelto a Estados Unidos tras una deportación irregular a El Salvador y que ahora se encuentra detenido en un centro migratorio del .

Paula Xinis, jueza federal de Maryland, decretó que Ábrego fuese liberado “inmediatamente” y aseguró que su detención se produjo “sin autoridad legal”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Claves sobre el regreso a prisión de Kilmar Ábrego García y su posible deportación a Uganda


El salvadoreño, residente en Maryland, fue deportado en marzo a El Salvador y encarcelado en la prisión de máxima seguridad CECOT a pesar de que un juez estadounidense había prohibido su expulsión del país.

Tras una ardua batalla legal con la Administración de Donald Trump, que lo acusa de ser un criminal, Ábrego fue devuelto en junio a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

Actualmente permanece bajo custodia del ICE en Pensilvania, mientras el Gobierno estadounidense busca la manera de deportarlo a un tercer país africano con el que no tiene vínculo.

Salvadoreño Kilmar Ábrego García es detenido en Baltimore por el ICE y enfrenta una posible deportación a Uganda


La magistrada consideró que “ha permanecido detenido por el ICE para llevar a cabo su expulsión a un tercer país sin que exista una orden de expulsión legal”.

“La conducta de los demandados (el Gobierno de EE.UU.) en los últimos meses desmiente que su detención haya tenido como objetivo fundamental llevar a cabo la expulsión, lo que refuerza aún más la idea de que Abrego García no debe permanecer detenido”, escribió Xinis.

impuesta por un juez de Tennessee, a la espera de que se celebre un juicio por tráfico de personas.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado viaja a Oslo pero no llegará a tiempo para recibir el Nobel de la Paz el miércoles 10 de diciembre, por lo que lo recogerá su hija, anunció el instituto noruego que otorga el galardón. (AFP)

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC