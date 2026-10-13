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Resumen

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Kimberly Guilfoyle, la embajadora de Estados Unidos en Grecia, habla junto al presidente Donald Trump durante la celebración del Día de la Independencia de Grecia en la Casa Blanca, el 24 de marzo de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
Kimberly Guilfoyle, la embajadora de Estados Unidos en Grecia, habla junto al presidente Donald Trump durante la celebración del Día de la Independencia de Grecia en la Casa Blanca, el 24 de marzo de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump pidió a la embajadora estadounidense en Grecia, Kimberly Guilfoyle, que dimita, declaró este martes la nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia.

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