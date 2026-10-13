icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, habla durante una ceremonia de inauguración en la Embajada de Estados Unidos en Atenas, el 7 de octubre de 2026. (Foto de Mark Schiefelbein / AFP).
La embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, habla durante una ceremonia de inauguración en la Embajada de Estados Unidos en Atenas, el 7 de octubre de 2026. (Foto de Mark Schiefelbein / AFP).
/ MARK SCHIEFELBEIN
Por Agencia AFP

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.