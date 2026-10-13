La embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, renunció a su cargo a petición del presidente Donald Trump, tras supuestas grabaciones difundidas por la prensa en las que parece pedir a un acaudalado donante republicano dinero para saldar deudas.

“Hemos pedido a la embajadora Guilfoyle que dimita”, declaró este martes la nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia.

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“Ha sido un valioso activo para el equipo y le deseamos lo mejor”, añadió Zacharia, en su primera rueda de prensa como portavoz presidencial.

Trump confirmó luego a periodistas, antes de emprender un vuelo rumbo a Alaska, que le había pedido que dejara el cargo. “No me gustó lo que leí”, dijo.

“Estas acusaciones son falsas y tengo la intención de defender con firmeza mi nombre, mi reputación y mi integridad”, reaccionó la embajadora en su cuenta personal de Instagram.

Kimberly Guilfoyle, la embajadora de Estados Unidos en Grecia, habla junto al presidente Donald Trump durante la celebración del Día de la Independencia de Grecia en la Casa Blanca, el 24 de marzo de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI

“Siempre le estaráré agradecida al presidente Donald J. Trump y al secretario de Estado Marco Rubio”, aseguró.

Guilfoyle pidió poco antes de ser confirmada en el cargo a un acaudalado donante del presidente Trump que le ingresara dinero para saldar una deuda de 100.000 dólares, reveló el diario Wall Street Journal.

“Si giras el dinero a American Express, no aparecerá en ninguna parte”, escribió el 3 de julio de 2025 en la aplicación de mensajería Signal la expareja de Donald Trump junior, el hijo mayor del presidente.

El escándalo llegó en plena y reñida campaña electoral y con la popularidad de Trump en niveles muy bajos, según los sondeos.

Según el Wall Street Journal, que se apoya en capturas de pantalla, Guilfoyle estuvo escribiendo durante meses con Eric Deters, un jurista y excandidato al Congreso por el estado de Kentucky, que a su vez estaba tratando de que la administración Trump interviniera para resolverle problemas fiscales.

Desde 2020, este rico donante republicano entregó cientos de millas de dólares a la familia Trump y para apoyar la candidatura presidencial de 2024.

Pero el pedido que en julio de 2025 le hizo Guilfoyle parece más personal. El objetivo era saldar la deuda de su tarjeta de crédito. “Querido, necesito que me hagas esto hoy mismo”, escribió.

Deters no efectuó el pago, alegando que eso habría puesto en peligro su matrimonio, añade el Wall Street Journal.

El diario indicó que un abogado de la embajadora Guilfoyle puso en duda la autenticidad de los mensajes publicados.

La prensa estadounidense se hizo eco en los últimos días de otros posibles conflictos de intereses protagonizados por Guilfoyle, exfiscal y animadora de Fox News, y exesposa del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.