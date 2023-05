Una mujer de Utah (Estados Unidos) publicó un libro infantil en el que relataba el doloroso proceso que experimentó tras la muerte inesperada de su esposo.

Ahora la acusan de haberlo asesinado.

Kouri Richins, madre de tres hijos, llamó a la policía una noche de marzo de 2022 para alertar de que su esposo, Eric Richins, estaba “frío al tacto”.

Explicó a las autoridades que le había preparado un cóctel de vodka a su marido, al que encontró inconsciente horas después.

Más adelante, un forense descubrió que Richins había muerto de una sobredosis de fentanilo.

Tenía en su organismo una cantidad cinco veces mayor a la considerada letal, dictaminó el médico.

La droga

Según los documentos judiciales, entre diciembre de 2021 y febrero de 2022 la mujer había enviado un mensaje de texto a una persona con antecedentes por drogas, a la que pidió analgésicos para un inversor que padecía una lesión en la espalda.

Kouri Richins recibió pastillas de hidrocodona y luego solicitó "algo de lo de Michael Jackson", en específico fentanilo.

Tres días después de obtener los medicamentos, compartió una cena de San Valentín con su marido y este después se enfermó.

"Eric creía que había sido envenenado", recogen los documentos judiciales. "Le dijo a un amigo que creía que su esposa estaba tratando de envenenarlo".

Dos semanas después la mujer adquirió más fentanilo.

Kouri Richins fue entrevistada en abril sobre su libro. (KPCW).

El 4 de marzo la señora Richins llamó a la policía en medio de la noche para decir que había encontrado a su marido inconsciente, según los fiscales del caso.

Le explicó a las autoridades que le había servido en la cama un Moscow Mule -un cóctel de vodka- y luego se había ido a dormir con uno de sus hijos pequeños que estaba teniendo una pesadilla.

Más tarde regresó a su habitación y encontró a su esposo "frío al tacto".

El libro

Los cargos se presentaron dos meses después de que la mujer escribiera un libro ilustrado bajo el título "¿Estás conmigo?" ("Are You With Me?") para ayudar a los niños a sobrellevar la muerte de un ser querido.

Richins aseguró a la estación de radio local KPCW que el libro les traería "paz" a ella y a sus tres hijos.

"Escribimos este libro y esperamos que brinde algo de consuelo no solo a nuestra familia, obviamente, sino a otras familias que están pasando por lo mismo", declaró a KPCW en una entrevista el mes pasado.

Dedicó el libro al señor Richins, "mi increíble esposo y un maravilloso padre".

Además del de asesinato, la señora Richins también enfrenta cargos relacionados con la posesión de GHB, una droga inductora de narcolepsia que se usa de manera recreativa y a veces se atribuye a casos de violaciones.

El 19 de mayo se celebrará una audiencia para decidir si la acusada debe ingresar en prisión preventiva a la espera del juicio.