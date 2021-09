La estadounidense Kristen Lowery, de 40 años y madre de cuatro niños, solía llamarse así misma “librepensadora”, publicaba imágenes donde se le veía evadir protocolos sanitarios asociados al cuidado que se debe tener para no enfermarse del coronavirus y dejaba mensajes en contra de las vacunas. Ahora, sus familiares y amigos ahora lamentan su muerte luego que se contagiara de COVID-19.

Según el California News Times, la mujer de 40 años solía publicar en sus redes sociales instantáneas donde aparecía sin mascarilla y asistiendo a marchas junto a decenas de personas que no respetaban el distanciamiento social por diversas zonas de Escalón, en California, Estados Unidos.

“Sin mascarilla, sin bozal, sin vacuna, sin miedo. Juntos ganamos”, era la leyenda que describía su última foto de perfil en Facebook antes de enfermarse gravemente y ser diagnosticada con un cuadro de neumonía asociada al coronavirus.

En otro post se lee: “Denle voz a los heridos por la vacuna”, donde aparece Lowery mientras sostiene una pancarta.

El mencionado medio periodístico logró recuperar algunas publicaciones de la mujer donde sus familiares y amigos rogaban por su pronta recuperación, ya que en casa estaban sus pequeños Tayden, McKenna, Ella, Ryenn sin conocer la situación de su madre.

“Tus hijos te aman y te extrañan mucho. Por favor no te rindas. No me importa tu opinión sobre los vacunados o no. Esto no es político”, escribieron.

Sin embargo, tras varios días batallando contra el coronavirus, Kristen falleció el pasado 15 de septiembre.

Si bien siempre se mostró en contra de las vacunas y demás protocolos establecidos por las entidades sanitarias, las personas más cercanas a ella la describieron como “una madre fenomenal que siempre puso a sus hijos primero”.

“Estaba llena de vida y amaba ferozmente a sus amigos y familiares”, catalogaron los autores de la recaudación de fondos en GoFundMe, que obtuvieron más de 10 mil dólares que serán utilizados para los gastos del funeral y la diferencia será destinada para el cuidado de los niños.

