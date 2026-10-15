icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, habla en la Cena Patriota de la Ciudadela, el 6 de noviembre de 2025. (Foto de Alex Brandon / AFP).
La exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, habla en la Cena Patriota de la Ciudadela, el 6 de noviembre de 2025. (Foto de Alex Brandon / AFP).
/ ALEX BRANDON
Por Agencia EFE

La exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kristi Noem dejó de ejercer como enviada especial del Gobierno de Donald Trump para la iniciativa Escudo de las Américas, después de que expirara su designación en septiembre, informó este jueves la cadena CBS News, que cita a un funcionario del Departamento de Estado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.