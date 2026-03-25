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La funcionaria estadounidense, Kristi Noem, en la Casa Presidencial en Tegucigalpa, Honduras, el 22 de marzo de 2026. (Gustavo Amador / EFE)
La funcionaria estadounidense, Kristi Noem, en la Casa Presidencial en Tegucigalpa, Honduras, el 22 de marzo de 2026. (Gustavo Amador / EFE)
/ Gustavo Amador
Por Agencia EFE

Dos senadores demócratas de alto rango han catalogado de “despilfarro” los gastos de la campaña publicitaria migratoria de 220 millones de dólares de la exsecretaria de Seguridad Kristi Noem, que incluyó gastos por servicios de peluquería y maquillaje y el alquiler de un caballo que sumaron miles de dólares.

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