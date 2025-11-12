La Casa Blanca acusa a demócratas de montar “narrativa falsa” en torno a Trump y el caso Epstein

La Casa Blanca acusó el miércoles a la oposición demócrata de montar una “narrativa falsa” después de la publicación de correos electrónicos en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugería que Donald Trump estaba al tanto de sus abusos.

“Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una narrativa falsa y difamar al presidente Trump”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

Congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos publicaron el miércoles correos electrónicos en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugiere que Donald Trump sabía de su conducta, y donde afirma que el ahora presidente sabía “acerca de las chicas”.

Trump ha negado cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, que falleció por suicidio en una prisión federal en 2019 mientras aguardaba ir a juicio.

Pero los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que los correos electrónicos “plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein”.