El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el magnate estadounidense, Jeffrey Epstein. (Fotos de Brendan SMIALOWSKI / Departamento del Sheriff del Condado de Palm Beach / AFP)
Agencia AFP
La Casa Blanca acusa a demócratas de montar “narrativa falsa” en torno a Trump y el caso Epstein
La Casa Blanca acusó el miércoles a la oposición demócrata de montar una "narrativa falsa" después de la publicación de correos electrónicos en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugería que Donald Trump sabía de su conducta.

"Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una narrativa falsa y difamar al presidente Trump", dijo la portavoz de la Casa Blanca en un comunicado.

Congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos publicaron el miércoles correos electrónicos en los que el sugiere que Donald Trump sabía de su conducta, y donde afirma que el ahora presidente sabía “acerca de las chicas”.

Trump ha negado cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, que falleció por suicidio en una prisión federal en 2019 mientras aguardaba ir a juicio.

Pero los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que los correos electrónicos “plantean serias preguntas sobre y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes 9 de septiembre que no es su firma la que aparece en una supuesta carta de cumpleaños dirigida al delincuente sexual Jeffrey Epstein, un día después de que la oposición demócrata la hiciera pública. (AFP)

