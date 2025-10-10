El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala que el cuerpo de algunos rehenes israelíes muertos en Gaza serán "un poco difíciles de encontrar". (EFE/EPA/SAMUEL CORUM)
La Casa Blanca afirma que el premio Nobel puso “la política por encima de la paz”
La Casa Blanca estimó el viernes que el comité del tomó una decisión que puso la política por encima de la paz al otorgar ese reconocimiento a la líder opositora venezolana en lugar del presidente .

El mandatario estadounidense expresó en los últimos días su deseo de ganar el premio Nobel de la Paz, en momentos que negociaba un . El acuerdo se firmó el jueves.

PUEDES VER: Quién es María Corina Machado, el cerebro y corazón de la oposición en Venezuela que ganó el premio Nobel de la Paz 2025 | PERFIL

“El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”, escribió en X el director de comunicación de la Casa Blanca, . “El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz”.

“Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él, capaz de mover montañas con la fuerza pura de su voluntad”, añadió Cheung.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump había insistido repetidamente en que merecía el Nobel por su papel en la resolución de numerosos conflictos.

Trump reiteró su afirmación en la víspera del anuncio del premio de la paz, diciendo que su mediación en la primera fase de un alto el fuego en Gaza esta semana fue desde que volvió a la Casa Blanca.

“Sea lo que sea que hagan, está bien. Sé esto: no lo hice por eso, lo hice porque he salvado muchas vidas”, explicó.

Los expertos en el Premio Nobel en Oslo habían insistido en los días previos al anuncio del viernes que Trump no tenía posibilidades, ya que sus políticas de “América Primero” contravienen los ideales del Premio de la Paz, según los términos establecidos en el testamento de Alfred Nobel de 1895.

