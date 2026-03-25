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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una conferencia de prensa en Ereván, el 9 de febrero de 2026. (KAREN MINASYAN / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una conferencia de prensa en Ereván, el 9 de febrero de 2026. (KAREN MINASYAN / AFP)
/ KAREN MINASYAN
Por Agencia EFE

La Casa Blanca trabaja para celebrar una reunión el próximo fin de semana en Pakistán entre el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y representantes de Irán para negociar el fin de la guerra, informó este miércoles la CNN.

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