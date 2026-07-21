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Resumen

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El exterior de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Kayla Bartkowski
El exterior de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Kayla Bartkowski
Por Agencia EFE

El Gobierno estadounidense está descontento con el nombramiento del nuevo ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, en el gabinete de Andy Burnham dado a conocer ayer, según fuentes de la Casa Blanca que cita el diario británico ‘Telegraph’.

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