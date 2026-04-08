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El secretario de la OTAN, Mark Rutte; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Nicolas TUCAT / Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El secretario de la OTAN, Mark Rutte; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Nicolas TUCAT / Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Por Agencia EFE

La Casa Blanca afirmó este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la posible retirada del país de la Alianza Atlántica en la reunión que ambos mantendrán hoy mismo en el Despacho Oval.

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