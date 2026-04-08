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La portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt. (EFE/ La Casa Blanca).
La portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt. (EFE/ La Casa Blanca).
Por Agencia EFE

La Casa Blanca aseguró este miércoles que Irán ha planteado a Estados Unidos una propuesta para un plan de paz “condensado” que es distinto al de 10 puntos que Teherán propuso a principios de esta semana.

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