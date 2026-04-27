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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla en una rueda de prensa este sábado, en Washington. Foto: EFE/ Octavio Guzmán
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla en una rueda de prensa este sábado, en Washington. Foto: EFE/ Octavio Guzmán
Por Agencia EFE

La Casa Blanca dijo este lunes que se van a revisar los protocolos de seguridad para eventos en los que participe el presidente estadounidense, Donald Trump, que se celebren fuera de la oficina presidencial, después de que el sábado el Servicio Secreto interceptara a un hombre que aparentemente intentó atentar contra el mandatario y su Gabinete en una cena de gala.

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