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Steve Witkoff y Jared Kushner, los hombres de máxima confianza del mandatario y arquitectos del plan negociado en Egipto (FOTO: AP)
Steve Witkoff y Jared Kushner, los hombres de máxima confianza del mandatario y arquitectos del plan negociado en Egipto (FOTO: AP)
Por Agencia EFE

Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán el sábado a Pakistán para participar en una nueva ronda de negociaciones de paz con Irán, anunció este viernes la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

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