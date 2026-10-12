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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instalado una estatua de Cristóbal Colón en los terrenos de la Casa Blanca. (EFE/ Jairo Mejía).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instalado una estatua de Cristóbal Colón en los terrenos de la Casa Blanca. (EFE/ Jairo Mejía).
Por Agencia EFE

La Casa Blanca lanzó este lunes una página web para homenajear a Cristóbal Colón, al que presenta como “el héroe estadounidense por excelencia” que “navegó hacia el oeste y descubrió un Nuevo Mundo”.

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