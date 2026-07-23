Por Juan Luis Del Campo

La administración de Donald Trump dio un nuevo paso en la redefinición de su política hacia Venezuela el pasado 11 de julio, cuando el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, solicitó al Departamento de Justicia de EE.UU. presentar ante un tribunal federal de Miami una “sugerencia de inmunidad” para la presidenta interina del país llanero, Delcy Rodríguez. La intención es que la dirigente quede protegida frente a una demanda civil presentada por tres ciudadanos que la acusan, junto a otros altos funcionarios chavistas, de secuestros, torturas y actos terroristas durante el régimen de Nicolás Maduro.

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