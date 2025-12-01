El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas a bordo del Air Force One mientras viaja desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach a la Base Conjunta Andrews en su regreso a Washington, D.C., el 30 de noviembre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
/ JIM WATSON
Agencia EFE
Agencia EFE

La Casa Blanca publica los resultados de la resonancia magnética “preventiva” de Trump
La Casa Blanca publicó este lunes los a la que se sometió el presidente en octubre y aseguró que el propósito de este chequeo médico era “preventivo” y que los resultados muestran la “excelente salud” del mandatario.

“Todo lo evaluado funciona dentro de los límites normales, sin problemas agudos ni crónicos. En resumen, este nivel de evaluación detallada es estándar para un examen físico a la edad del presidente y confirma que se mantiene en excelente estado de salud general”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, durante una rueda de prensa.

Leavitt se hizo eco de un memorando enviado por el médico del presidente, donde explica que la resonancia evaluó la salud cardiovascular y abdominal de Trump.

En su viaje de vuelta a Washington , el líder republicano adelantó que difundiría las conclusiones de su prueba pero detalló que no tenía “ni idea” de qué le revisaron.

“No tengo ni idea, solo fue una resonancia magnética. No fue el cerebro, porque hice un test cognitivo y lo aprobé con nota. Tuve una nota perfecta que tú serías incapaz de tener”, le dijo a un reportero a bordo del avión Air Force One.

Fotografía divulgada por la Casa Blanca de la hoja del memorando enviado por el médico del presidente a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, donde explica que la resonancia evaluó la salud cardiovascular y abdominal de Trump. Foto: EFE/Casa BLanca
Leavitt detalló que el objetivo de la resonancia era identificar cualquier problema de forma temprana y y su función a largo plazo.

Según explicó, los resultados muestran valores cardiovasculares normales, sin evidencia de estrechamiento arterial, alteración del flujo sanguíneo o anomalías en el corazón

“Sus imágenes abdominales también son perfectamente normales. Todos los órganos principales se ven muy sanos”, añadió la portavoz.

