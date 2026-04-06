La Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevó a cabo una “operación de desinformación” para sembrar confusión durante la operación de rescate de dos pilotos estadounidenses en Irán, declaró el lunes el director de la institución.

“Además de los medios humanos y técnicos movilizados por el presidente para localizar a nuestros aviadores, la CIA llevó a cabo una operación de desinformación destinada a sembrar confusión entre los iraníes que los perseguían sin descanso”, declaró John Ratcliff durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, junto a Donald Trump y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

El presidente de Estados Unidos también afirmó que la propuesta para un cese el fuego con Irán “no es suficiente”, pero destacó que el plan es “muy significativo”.

El mandatario declaró a los periodistas en la Casa Blanca que los mediadores “están negociando ahora”.

Más temprano, la Casa Blanca confirmó que recibió una propuesta de mediadores para un alto el fuego de 45 días con Irán, pero precisó que el presidente Trump “no la validó”.

El presidente estadounidense Donald Trump cede la palabra al director de la CIA, John Ratcliffe, mientras hablan sobre el conflicto en Irán en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, D.C. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Irán rechazó una propuesta de tregua bajo la mediación de Pakistán, informó este lunes la agencia de noticias Irna, sin precisar la fuente ni revelar el contenido del plan.

En su respuesta, Irán “rechaza un alto el fuego e insiste en la necesidad de poner fin definitivamente al conflicto”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO