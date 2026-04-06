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El presidente estadounidense Donald Trump estrecha la mano del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, durante una rueda de prensa sobre el conflicto en Irán, celebrada en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, D.C. Foto: SAUL LOEB / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump estrecha la mano del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, durante una rueda de prensa sobre el conflicto en Irán, celebrada en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, D.C. Foto: SAUL LOEB / AFP
Por Agencia AFP

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevó a cabo una “operación de desinformación” para sembrar confusión durante la operación de rescate de dos pilotos estadounidenses en Irán, declaró el lunes el director de la institución.

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