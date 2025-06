Específicamente, con una mayoría conservadora de 6 a 3, la Corte Suprema limitó el poder de los jueces federales para bloquear decisiones del presidente.

Trump celebró el fallo: “¡GRAN VICTORIA en la Corte Suprema de Estados Unidos! Incluso el fraude de la ciudadanía por nacimiento ha sido, indirectamente, duramente afectado”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Sin embargo, el fallo deja abiertas muchas interrogantes en torno al futuro de la ciudadanía por nacimiento.

¿Qué es la ciudadanía por nacimiento?

La 14 Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

Sin embargo, la orden firmada por Trump asegura que el texto original de la Enmienda 14, en particular lo que significa ser una persona “sujeta a su jurisdicción”, ha sido malinterpretado por las cortes desde que fue ratificada en 1868. El presidente busca reinterpretar lo que significa “estar sujeto a la jurisdicción” de Estados Unidos.

La orden de Trump impone que no se otorgue la ciudadanía por nacimiento en dos casos: Primero, cuando el niño nace en momentos en que la madre está indocumentada en Estados Unidos y el padre no es ni residente permanente ni ciudadano. Segundo, cuando el niño nace al tiempo que la madre tiene un estatus legal pero temporal y el padre no es ni ciudadano ni residente permanente en Estados Unidos.

De acuerdo con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la Enmienda 14 de la Constitución fue ratificada para rectificar una de las más infames resoluciones de la Corte Suprema en la historia de EE.UU., la resolución judicial “Dred Scott vs. Sandford” de 1857, en la cual la Corte sostuvo que ningún individuo de descendencia Africana, incluyendo a los esclavos y personas libres, jamás podía llegar a ser ciudadano de los Estados Unidos.

¿Qué cambia concretamente con este fallo?

En su apelación, el Departamento de Justicia de Trump no solicitó a la Corte Suprema que examine la constitucionalidad de la orden.

La abogada especializada en inmigración Ysabel Lonazco, de Lonazco Law, le dijo a El Comercio que la pregunta legal en la demanda del Gobierno era si los jueces federales tenían el poder de detener la aplicación de las órdenes del Poder Ejecutivo (el presidente) en todo el país.

Agregó que “la división de poderes consiste en eso; si el Poder Ejecutivo excede su poder, el Poder Judicial podría detener ese exceso para mantener el orden legal. En conclusión, la pregunta ante la Corte Suprema era de procedimiento legal, pero no el mérito del caso, es decir no se resolvió la constitucionalidad de la orden ejecutiva”.

La abogada Lonazco enumeró lo que cambia con el fallo:

Los jueces federales no pueden dar una orden deteniendo órdenes ejecutivas a nivel nacional. Las órdenes que jueces dicten respecto a decretos ejecutiv o s sólo tendrán efecto en la jurisdicción en la que se hizo la demanda.

s sólo tendrán efecto en la jurisdicción en la que se hizo la demanda. Ahora, la orden de Trump seguirá bloqueada en las tres jurisdicciones donde se presentaron las demandas: Washington, New Jersey y Maryland. Y en los estados que se plegaron a ellas: California, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo Mexico, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Wisconsin, Illinois, Wisconsin, Oregon y Distrito de Columbia.

En los demás estados la orden de Trump entrará en vigencia 30 días después del fallo, el próximo 27 de julio.

¿Qué pasará con los bebés que nazcan de padres indocumentados?

Lonazco precisó que “si usted y su esposo son indocumentados y viven en uno de los estados donde existe una demanda cuestionando la constitucionalidad de la ley de ciudadanía por nacimiento, su hijo será ciudadano estadounidense por nacimiento”.

“Si usted y su esposo son indocumentados y viven en uno de los estados donde no existe una demanda cuestionando la constitucionalidad de la ley de ciudadanía por nacimiento, su hijo no será ciudadano estadounidense por nacimiento después del 27 de julio”, agregó.

En el segundo caso, dijo la abogada, para que el recién nacido tenga la nacionalidad estadounidense se tendría que presentar una demanda ante la Corte Federal del Distrito del estado donde nació para que no se le aplique la orden ejecutiva.

La misma lógica antes mencionada se aplica cuando los padres tienen visa de estudiante internacional, turista, de trabajo, etc.

¿Será posible deportar a los bebés nacidos de padres indocumentados?

“La gran pregunta sería si estos niños que no tienen ciudadanía alguna, bajo qué ley se amparan para evitar una deportación”, sostuvo la abogada. Agregó que ello tendrá que ser respondido por un foro judicial.

“El derecho de inmigracion ejecuta deportaciones en contra de cualquier persona que haya violado la ley de inmigracion. Por ejemplo, si usted entró sin documentación, sin visa, usted está sujeto a un proceso de deportación. Recordemos que todas las personas en Estados Unidos, sin importar el estatus migratorio, tienen derechos constitucionales que los protegen”, agregó.

¿A cuántos bebés podría afectar la orden? CNN citó una estadística del Gobierno que señala que entre 2013 y 2024, un promedio de 860.000 bebés nacieron cada año de madres nacidas en el extranjero.

¿Qué sigue ahora?

La Corte Suprema dio un plazo de 30 días antes de que la orden ejecutiva entre en vigencia en los estados donde no hay impugnaciones.

Además, la Corte Suprema abrió otras vías legales para quienes intenten impugnar una orden ejecutiva como la medida sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento. Una de ellas, sugirieron, podría ser una demanda colectiva, en la que se certifica a un grupo de demandantes para que represente a una clase amplia de personas que se ven afectadas de forma similar y tienen legitimación para demandar conjuntamente.

Los defensores de los migrantes ya anunciaron que van a buscar que en este plazo de 30 días se certifiquen las demandas colectivas que presentarán. Si tienen éxito, la orden de Trump volverá a ser bloqueada en todo el país hasta que exista otro fallo.

