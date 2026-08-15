La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo al culminar el presente mes. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció esta semana la marcha de la funcionaria, explicando que se trató de una decisión personal.

“Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca y una de mis asistentes más confiables, Karoline Leavitt, dejará su cargo a fin de mes para poder pasar más tiempo con sus hermosos hijos pequeños y su familia, una decisión que entiendo y respeto totalmente”, publicó Trump en su red social, Truth Social.

Donald Trump conversando con Karoline Leavitt poco antes de abordar el helicóptero presidencial para dirigirse a un evento en la Universidad Carnegie Mellon. (Foto: Jim WATSON / AFP) / JIM WATSON

Leavitt tiene un hijo de dos años y tomó esta determinación luego del nacimiento de su hija en mayo de este año, argumentando que le resultaba cada vez más difícil conciliar sus labores en el gobierno con la maternidad.

“Desde que regresé a la Casa Blanca después del nacimiento de mi hija, he sentido en mi corazón que no puedo ser la mejor mamá que mis dos pequeños hijos merecen mientras dedico el tiempo constante, la energía y la atención que requiere la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Por eso finalmente he tomado la agridulce decisión de dejar la Casa Blanca y emprender un nuevo capítulo en mi vida”, publicó en las redes sociales.

Una vocera confrontacional

La vocera presidencial había iniciado sus labores actuales con el inicio del segundo mandato de Trump. Con 27 años en la fecha de su nombramiento, fue la persona más joven en ocupar dicho cargo y su estilo agresivo y frontal fue visto como la búsqueda de Trump por contar con una portavoz acorde a la línea discursiva de su nueva gestión.

En sus primeras experiencias profesionales, Karoline Leavitt tuvo un breve paso como practicante en Fox News, medio del que procede parte importante del entorno mediático y periodístico de Donald Trump. Luego trabajó en la Oficina de Correspondencia de la Casa Blanca durante el primer gobierno del líder republicano.

Tras intentar llegar a la Cámara de Representantes con el Partido Republicano hace cinco años, Leavitt había consolidado una importante red de contactos en el entorno conservador y en el 2024 ya era vocera de del gran Comité de Acción Política (PAC) Maga Inc., que impulsaba la candidatura presidencial de Trump.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una rueda de prensa el 9 de septiembre de 2025. (Foto de SAUL LOEB / AFP). / SAUL LOEB

El candidato republicano la consideraba una figura de relevancia de cara a la Generación Z y decidió nombrarla secretaria de prensa de su campaña electoral. Tras triunfar en los comicios, Trump la eligió portavoz de la Casa Blanca.

Desde sus primeros días en el puesto, Leavitt hizo gala de un estilo confrontacional y es recordada por sus críticas a los medios tradicionales, sobre todo los de tendencia liberal, y por su predilección por ‘influencers’ y ‘podcasters’ al momento de otorgar acreditaciones para la sala de prensa presidencial.

Los desencuentros con la prensa tradicional tuvieron episodios que generaron atención pública, entre ellos el veto de ingreso al Despacho Oval que impuso a la agencia Associated Press en febrero del 2025.

Escenario complejo

JD Vance, vicepresidente de EE.UU., se despidió de la portavoz presidencial señalando que “tenía uno de los trabajos más duros del gobierno al lidiar con los implacables ataques de los medios de noticias falsas”.

Por su parte, el representante demócrata James Walkinshow declaró a CNN que el trabajo de Karoline Leavitt “era difícil porque ser portavoz de Trump requiere negar la realidad deliberadamente a diario”. No obstante, el congresista opositor manifestó que sí creía en los argumentos de la vocera de la Casa Blanca para dejar su puesto.

El impacto de la marcha de Leavitt de la Casa Blanca ha sido visto de forma diversa por la prensa estadounidense, pero buena parte de los medios da cuenta de que se produce a menos de tres meses de las elecciones de medio término.

Francesco Tucci, internacionalista y director de la carrera de comunicación y periodismo de la UPC, comenta que la decisión de Leavitt de dejar la Casa Blanca es sorpresiva, debido a que se trataba de una de las “figuras más fieles a Trump”, al nivel de JD Vance.

Karoline Leavitt (primera desde la izquierda) durante una conferencia de prensa de Donald Trump. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

A lo largo de su primer mandato, Trump tuvo cuatro secretarios de prensa en la Casa Blanca, por lo que la figuraa de Leavitt ha generado diversas perspectivas acerca de su peso real dentro de la actual presidencia.

Stephen Collinson, de CNN, considera que para el gobierno en funciones será “una tarea hercúlea” encontrar un reemplazo para la vocera de la Casa Blanca, debido a su amplio entendimiento del sector MAGA y su capacidad de adaptarse de inmediato a los siempre cambiantes y por momentos contradictorios mensajes de Donald Trump. No obstante, otras valoraciones de la prensa y analistas norteamericanos consideran menor el papel de Leavitt, debido a la locuacidad de Trump, que resta importante a cualquier labor de vocería.

Tucci apunta que la baja de Leavitt no debería valorarse en función de su cargo, sino desde el rol y visibilidad que el líder republicano asigna a determinados funcionarios de confianza, entre los que se encuentran Vance o la misma portavoz, quienes en términos institucionales tienen una relevancia más limitada de la que han mostrado en el actual gobierno.

“La Constitución de EE.UU. señala que el vicepresidente no tiene todos los poderes e implicación en política exterior como los ha hecho Vance. En general esta figura sustituye al presidente cuando está imposibilitado de ejercer sus funciones y presidir el Senado, pero Trump le ha dado mucha visibilidad a Vance. En ese sentido, cargos como este y el de la portavoz Leavitt tienen importancia por la gran relevancia que Trump les ha permitido tener”, expone Tucci.

Si bien la mayor parte de los reportes y opiniones públicas consideran factibles las razones esgrimidas por Leavitt para abandonar su cargo, esto no ha impedido la aparición de rumores acerca de un presunto malestar de la portavoz con el mandatario en las redes sociales.

Una de estas hipótesis conspirativas señala que la vocera se habría mostrado mortificada por haber viajado en un avión presidencial señuelo ante el temor de un atentado contra Trump en su retorno de la cumbre de la OTAN en Turquía hace poco más de un mes.

En opinión de Tucci, estas teorías por ahora son esencialmente especulación libre; sin embargo, considera que no se podría descartar algún conflicto entre Trump y Leavitt al ver como insuficientes los motivos expuestos por la portavoz para su decisión de marcharse. La razón detrás estaría en la importancia que tendrán los cercanos comicios de medio término para Trump, dentro de un contexto difícil para su gobierno.

“Hay que ver lo que está ocurriendo dentro del movimiento MAGA, donde hay un descontento hacia el mandatario, sobre todo porque no se ha centrado en asuntos internos. La guerra con Irán está causando serias consecuencias económicas a Estados Unidos y además no estaba prevista, porque en la campaña presidencial Trump hablaba de repliegue y de no meterse en conflictos”, precisa el internacionalista.

“Leavitt no era una pieza clave, pero sí relevante sobre todo en la relación con los jóvenes. No excluyo que podría haber un efecto negativo de cara a los comicios de medio término, considerando al electorado más joven, para el que Trump no tiene tanto atractivo y con el que figuras como la portavoz lo ayudaron bastante”, agrega.

El docente universitario refiere que el adiós de Karoline Leavitt sería “una señal de amargura” al interior del trumpismo, pero insiste en que el jefe de Estado se juega mucho en las elecciones de noviembre, en las que por ahora el Partido Republicano mantiene una tendencia desfavorable en la intención de voto parlamentario.

“Trump podría perder la mayoría en el Congreso y eso puede llevar a una serie de consecuencias negativas en la segunda parte de su mandato, al no gozar de una gran mayoría y los demócratas podrían limitarlo, sobre todo en política exterior, desde el Senado. No obstante, esto se debe tomar con pinzas porque todavía faltan varias semanas, aunque hay decisiones que golpean la imagen del presidente”, enfatiza Tucci.

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