Por Guillermo Vera Ayala

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo al culminar el presente mes. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció esta semana la marcha de la funcionaria, explicando que se trató de una decisión personal.

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