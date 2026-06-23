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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 22 de mayo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 22 de mayo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
/ WILL OLIVER
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afronta una amplia desconfianza en gran parte del mundo y arrastra consigo la imagen de Estados Unidos, que es visto cada vez menos como un socio fiable y respetuoso de las libertades, según una encuesta publicada este martes por el Pew Research Center.

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