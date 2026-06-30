00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Corte Suprema de Estados Unidos. Foto: AFP
Corte Suprema de Estados Unidos. Foto: AFP
Por Agencia AFP

La Corte Suprema estadounidense limitó el lunes el acceso policial a la geolocalización de usuarios de telefonía móvil que estaban cerca de un lugar determinado en un momento específico.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.