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Fotografía del presidente de EE.UU., Donald Trump, junto a sus secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, en la Casa Blanca, en Washington. Foto: EFE/EPA/ Yuri Gripas
Fotografía del presidente de EE.UU., Donald Trump, junto a sus secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, en la Casa Blanca, en Washington. Foto: EFE/EPA/ Yuri Gripas
Por Agencia EFE

La cúpula de Seguridad Nacional de la Administración de Donald Trump se encuentra reunida este martes en la Casa Blanca a horas de que el miércoles expire el alto el fuego con Irán y mientras crece la incertidumbre por la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica que debe celebrarse en Pakistán.

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