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Copias impresas de los archivos de Jeffrey Epstein en Miami, Florida, 10 de febrero de 2026. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
Copias impresas de los archivos de Jeffrey Epstein en Miami, Florida, 10 de febrero de 2026. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
/ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Por Agencia EFE

La exfiscal general de Estados Unidos Pam Bondi reconoció este viernes ante los congresistas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que el Departamento de Justicia cometió “errores de edición” en la publicación de documentos en el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

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