La fortuna de Elon Musk toca brevemente los 500.000 millones de dólares, según Forbes

El patrimonio del multimillonario Elon Musk, el hombre más rico del mundo, alcanzó brevemente los 500.000 millones de dólares, informó la revista Forbes.
La fortuna del propietario de Tesla y SpaceX, de 54 años, creció gracias al aumento de las acciones de su compañía de autos eléctricos, recuperándose de los problemas que le había causado su paso por la política en el gobierno de Donald Trump.
Según una publicación de Forbes el miércoles, su patrimonio tocó 500.100 millones de dólares antes de caer a 499.100 milllones.
Ubicado detrás de Trump, el cofundador de Oracle, Larry Ellison, tiene una fortuna estimada en 350.700 millones de dólares.
