Elon Musk asiste a una conferencia de prensa, en una imagen de archivo. Foto: EFE/FRANCIS CHUNG
Agencia AFP
La fortuna de Elon Musk toca brevemente los 500.000 millones de dólares, según Forbes
El patrimonio del multimillonario , el hombre más rico del mundo, alcanzó brevemente los 500.000 millones de dólares, informó la .

La fortuna del propietario de y , de 54 años, creció gracias al aumento de las acciones de su compañía de autos eléctricos, recuperándose de los problemas que le había causado su paso por la política en el .

Según una publicación de Forbes el miércoles, su patrimonio tocó 500.100 millones de dólares antes de caer a 499.100 milllones.

Ubicado detrás de Trump, el cofundador de Oracle, , tiene una fortuna estimada en 350.700 millones de dólares.

