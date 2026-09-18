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Resumen

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Una foto tomada el 2 de enero de 2025 muestra las letras AI de Inteligencia Artificial en la pantalla de una computadora portátil (R) junto al logotipo de la aplicación Chat AI en la pantalla de un teléfono inteligente en Frankfurt am Main, Alemania Occidental. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
Una foto tomada el 2 de enero de 2025 muestra las letras AI de Inteligencia Artificial en la pantalla de una computadora portátil (R) junto al logotipo de la aplicación Chat AI en la pantalla de un teléfono inteligente en Frankfurt am Main, Alemania Occidental. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
/ KIRILL KUDRYAVTSEV
Por Agencia EFE

La inteligencia artificial (IA) se abrirá paso en los debates de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas en un momento marcado por los llamamientos a ralentizar su desarrollo, en medio de la pugna entre Estados Unidos y China por el liderazgo tecnológico y los esfuerzos de Europa para no quedar relegada.

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