icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Francis Chung/ POOL
La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Francis Chung/ POOL
Por Agencia EFE

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, de 69 años, anunció este miércoles que ha superado el cáncer de mama que padecía, tras seis meses de tratamiento.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.