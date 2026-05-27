La Junta de Paz creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, negó este miércoles informaciones sobre la absoluta falta de financiación de su fondo, después de que un artículo del Financial Times asegurara que no ha recibido aportaciones económicas de los países miembros.

“El artículo cita solo uno de los muchos mecanismos de financiación que, hasta la fecha, no ha sido utilizado por la comunidad donante. Sin embargo, reconoce que la Junta está siendo financiada a través de otros mecanismos”, escribió el organismo en un mensaje en X.

Según la Junta, el medio busca “desesperadamente sembrar dudas sobre el compromiso de EE.UU. y sus socios”.

El rotativo británico señaló que la iniciativa, anunciada hace cuatro meses y que tenía como objetivo prioritario encargarse de la reconstrucción de Gaza, no ha recaudado fondos pese a los 7.000 millones de dólares prometidos inicialmente por sus países miembros.

Según el periódico, que citó a cuatro fuentes conocedoras del proceso, “se han depositado cero dólares” en el fondo creado por el Banco Mundial (BM) para canalizar estas contribuciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), flanqueado por el vicepresidente J.D. Vance (izq.) y el secretario de Estado Marco Rubio (der.), se reúne con los líderes para una foto de grupo durante la reunión inaugural de la "Junta de la Paz" en el Instituto de la Paz de Estados Unidos en Washington, D.C. Foto: AFP / SAUL LOEB

Los 28 países que se adhirieron a la junta el pasado 21 de enero han preferido enviar otras contribuciones -de las que se conoce solo una parte- a una cuenta en el banco JPMorgan, donde no existe obligación de transparencia ni rendición de cuentas, a diferencia de los mecanismos del BM.

Las únicas contribuciones financieras que se conocen y se han materializado son los 20 millones de dólares aportados por Emiratos Árabes más otros 3 de Marruecos, que han servido para crear la oficina del “alto representante” para la posguerra en Gaza, Nickolay Mladenov, y abonar los salarios de los palestinos miembros del comité tecnocrático creado por la junta para administrar el enclave.

Pero la Junta de Paz aseguró que existen otros mecanismos para obtener fondos y denunció que el medio solo incluyera esta información “en la parte superior de la historia, para luego proceder con la narrativa que querían impulsar desde el principio”.