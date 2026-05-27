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Donald Trump habla durante la ceremonia de firma en la reunión inaugural de la "Junta de la Paz" en el Instituto de la Paz de Estados Unidos en Washington, D.C., el 19 de febrero de 2026. Foto: AFP
Donald Trump habla durante la ceremonia de firma en la reunión inaugural de la "Junta de la Paz" en el Instituto de la Paz de Estados Unidos en Washington, D.C., el 19 de febrero de 2026. Foto: AFP
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

La Junta de Paz creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, negó este miércoles informaciones sobre la absoluta falta de financiación de su fondo, después de que un artículo del Financial Times asegurara que no ha recibido aportaciones económicas de los países miembros.

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