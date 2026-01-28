La Junta de Paz de Trump divulga casi una treintena de miembros fundadores

La Junta de Paz creada por iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver conflictos mundiales, comenzando por el de Gaza, divulgó este martes los nombres de 26 países miembros fundadores en su cuenta oficial de X.

La Junta de Paz publicó en X una serie de mensajes lo largo de varias horas en los que daba la “bienvenida” a cada país a esta “creciente organización internacional”, con una imagen simple en la que constaba el nombre y la bandera del estado junto a la estadounidense.

Esta semana, la Casa Blanca indicó que al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte del organismo, que busca supervisar la aplicación del plan de 20 puntos de Trump con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

Muchos de los miembros fundadores revelados hoy son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.

El mayor número de países corresponde a la región de Oriente Medio y Asia occidental: Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán.

Esta fotografía muestra el logotipo de la «Junta de Paz» durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 22 de enero de 2026. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentará su nueva «Junta de Paz» en Davos el 22 de enero de 2026, reforzando su pretensión de ser un pacificador un día después de retractarse de sus propias amenazas contra Groenlandia. Aunque en un principio su objetivo era supervisar la reconstrucción de Gaza tras la guerra entre Hamás e Israel, los estatutos de la junta no limitan su función a la Franja, lo que ha suscitado la preocupación de que Trump quiera que rivalice con las Naciones Unidas. (Foto de Mandel NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

En segundo lugar, figuran los de Asia central y el sudeste asiático: Kazajistán, Uzbekistán y Mongolia, y Camboya, Indonesia y Vietnam; seguidos por cinco europeos: Albania, Bielorrusia, Bulgaria, Hungría y Kosovo.

De Latinoamérica se han sumado Argentina, El Salvador y Paraguay, y del norte de África, Egipto y Marruecos.