Gisella López Lenci

La nueva pelea de Trump contra los demócratas se traslada a la Copa Mundial de Fútbol 2026
En un discurso ante unos 800 generales de las fuerzas militares estadounidenses, el presidente Donald Trump dijo que es tiempo de combatir “al enemigo interno”, una frase que ya ha usado antes para referirse no solo a la delincuencia en el país, sino también a sus opositores y todos aquellos que no estén alineados con él.

