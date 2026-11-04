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Resumen

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En esta fotografía difundida por La Moncloa el 4 de noviembre de 2026, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realiza una declaración televisada desde el Palacio de La Moncloa en Madrid. Foto: BORJA PUIG DE LA BELLACASA / LA MONCLOA / AFP
En esta fotografía difundida por La Moncloa el 4 de noviembre de 2026, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realiza una declaración televisada desde el Palacio de La Moncloa en Madrid. Foto: BORJA PUIG DE LA BELLACASA / LA MONCLOA / AFP
/ BORJA PUIG DE LA BELLACASA
Por Agencia AFP

La “ola ultra” ya “no crece, se desmorona”, afirmó este miércoles el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras el tsunami demócrata que le arrebató el Congreso estadounidense a los republicanos de Donald Trump.

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