La “ola ultra” ya “no crece, se desmorona”, afirmó este miércoles el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras el tsunami demócrata que le arrebató el Congreso estadounidense a los republicanos de Donald Trump.

“Ayer, la sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen. Contra el odio. Contra el machismo. Contra el negacionismo climático y contra los privilegios de las élites”, señaló en X el dirigente socialista.

“Ocurrió en Brasil. Acaba de ocurrir en EEUU. Y ocurrirá pronto en España. La ola ultra a la que pretenden subirse” la derecha y la extrema derecha en España “ya no crece: se desmorona”, agregó Sánchez.

El socialista se juega el cargo en las elecciones generales del 29 de noviembre. Las encuestas pronostican un triunfo de la derecha, aunque sin mayoría absoluta, por lo que necesitaría el apoyo de la extrema derecha para formar gobierno.

Luego de que el Parlamento le tumbara un paquete de medidas contra la crisis del acceso a la vivienda en España, Sánchez adelantó las legislativas al 29 de noviembre, con la esperanza de poder capitalizar el enfado de la población.

Los partidarios del candidato demócrata al Senado, James Talarico, reaccionan a los primeros resultados electorales durante una fiesta para seguir los resultados de las elecciones de mitad de mandato en el Long Center for the Performing Arts en Austin, Texas, el 3 de noviembre de 2026. Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP / RONALDO SCHEMIDT

La campaña se vio sacudida la semana pasada por la catástrofe ferroviaria de Urda, en el centro del país, que causó al menos 69 muertos, el segundo accidente grave de trenes de alta velocidad en menos de un año en el país.

El miércoles por la noche, el ministro de Transportes, Óscar Puente, un estrecho colaborador de Sánchez, anunció su dimisión.

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