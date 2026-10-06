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Resumen

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Un trabajador de mantenimiento sale de la sede del organismo ruso de control del consumo y la salud, Rospotrebnadzor, en Moscú, el 5 de octubre de 2026. (Foto: Igor IVANKO / AFP)
Un trabajador de mantenimiento sale de la sede del organismo ruso de control del consumo y la salud, Rospotrebnadzor, en Moscú, el 5 de octubre de 2026. (Foto: Igor IVANKO / AFP)
/ IGOR IVANKO
Por Agencia EFE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera por ahora “muy bajo” el riesgo sanitario en Europa tras fallecer por un posible caso de peste neumónica una trabajadora de un instituto de estudio de patógenos peligrosos en Siberia (este de Rusia).

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