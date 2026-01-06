El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Estado, Marco Rubio (izquierda), y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha), habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Estado, Marco Rubio (izquierda), y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha), habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
/ JIM WATSON
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

La ONU afirma que la operación de EE.UU. en Venezuela "socavó un principio fundamental del derecho internacional"
La ONU afirma que la operación de EE.UU. en Venezuela “socavó un principio fundamental del derecho internacional”

La ONU afirma que la operación de EE.UU. en Venezuela “socavó un principio fundamental del derecho internacional”

La expresó el martes su profunda preocupación por la que, según ella, “socavó un principio fundamental del derecho internacional”.

“Ningún estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”, declaró Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en una rueda de prensa en Ginebra.

Francisco Sanz
PUEDES VER: Por qué parece haber calma en Venezuela por ahora tras el ataque de EE.UU. y la captura de Maduro

Fuerzas especiales estadounidenses capturaron el sábado al presidente venezolano y a su esposa, , en un operativo apoyado por bombardeos en Caracas.

Shamdasani rechazó los argumentos que Estados Unidos ofreció para justificar la intervención militar en el país caribeño.

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Federico PARRA y SAUL LOEB / AFP).
El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Federico PARRA y SAUL LOEB / AFP).
/ FEDERICO PARRA SAUL LOEB

Washington “ha justificado su intervención alegando el historial de violaciones de derechos humanos por parte del ; sin embargo, la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no debe lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el derecho internacional”, subrayó la portavoz.

Destacó, por otro lado, que la oficina de Derechos Humanos de la ONU lleva una década denunciando de manera constante “el continuo deterioro de la situación en Venezuela”, y que ahora teme “que la actual inestabilidad y la mayor militarización del país, como consecuencia de la intervención de Estados Unidos, empeore la situación”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país. (EFE)

