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Resumen

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Miembros de la misión permanente de Cuba ante las Naciones Unidas aplauden tras la aprobación de una resolución no vinculante que condena el embargo económico de Estados Unidos. (EFE/EPA/OLGA FEDOROVA).
Miembros de la misión permanente de Cuba ante las Naciones Unidas aplauden tras la aprobación de una resolución no vinculante que condena el embargo económico de Estados Unidos. (EFE/EPA/OLGA FEDOROVA).
/ OLGA FEDOROVA
Por Agencia EFE

La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles la resolución presentada por Cuba en contra del embargo de Estados Unidos a la isla con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

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