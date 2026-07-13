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Resumen

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Vista aérea de la inundación en Ayolas, a 300 km al sur de Asunción, Paraguay. Foto: Norberto DUARTE / AFP
Vista aérea de la inundación en Ayolas, a 300 km al sur de Asunción, Paraguay. Foto: Norberto DUARTE / AFP
Por Agencia EFE

La ONU dijo este lunes que se prepara para desembolsar hasta 100 millones de dólares de un fondo que dedica únicamente a emergencias para reforzar las acciones preventivas ante el fuerte fenómeno de El Niño que se avecina.

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