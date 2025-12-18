Encuentran sin vida a Claudio Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. Foto: X/@Cachoperiodista
Encuentran sin vida a Claudio Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. Foto: X/@Cachoperiodista
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
La Policía de EE.UU. encuentra sin vida al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown
Resumen de la noticia por IA
La Policía de EE.UU. encuentra sin vida al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown

La Policía de EE.UU. encuentra sin vida al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La identificó este jueves a un ciudadano portugués de 48 años como el principal sospechoso del tiroteo ocurrido en la , quien fue hallado sin vida con una herida de bala que las autoridades consideran autoinfligida.

El sospechoso fue , de nacionalidad portuguesa, y fue encontrado muerto en una bodega del estado de New Hampshire, según informó la Policía estatal durante una conferencia de prensa.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Tiroteo en campus de la Universidad de Brown: al menos dos muertos y ocho heridos críticos

Tras el anuncio, el alcalde de Providence, Brett Smiley, afirmó ante la prensa que “esta noche nuestros vecinos de Providence podrán respirar un poco más tranquilos”.

Las autoridades indicaron que rastrearon al sospechoso hasta una agencia de alquiler de automóviles en Massachusetts y posteriormente hasta el almacén en New Hampshire, donde fue localizado sin vida junto a una cartera y dos armas de fuego.

De acuerdo con información preliminar de la fiscalía, Neves es sospechoso de haber sido el autor del ataque que causó la muerte de los estudiantes Ella Cook, de Alabama, y Mukhammad Aziz Umurzokov, de origen uzbeko-estadounidense.

Fotografía de un área acordonada tras un tiroteo en EE.UU. Foto: EFE/Brendan Davis
Fotografía de un área acordonada tras un tiroteo en EE.UU. Foto: EFE/Brendan Davis

La presidenta de la Universidad de Brown, Christina Paxson, señaló que el sospechoso estuvo matriculado en la institución entre 2000 y 2001 como estudiante de posgrado en física.

“Es lógico suponer que este hombre, cuando era estudiante, pasó mucho tiempo en el edificio donde ocurrió el tiroteo”, afirmó.

El FBI anunció este jueves 27 de noviembre el inicio de una investigación por terrorismo después de que un hombre armado perpetrara lo que las autoridades describieron como un ataque de tipo "emboscada" contra dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC