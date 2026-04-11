La policía de Nueva York mató este sábado a tiros a un hombre que había apuñalado al menos a tres personas en la estación Grand Central del metro, informó la cadena CNN.

Según un funcionario municipal citado por ese medio, el agresor, que portaba un machete, ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó sobre los agentes, que entonces abrieron fuego.

El hombre murió a causa de las heridas y las tres personas apuñaladas fueron trasladadas a un hospital, donde se espera que sobrevivan.

BREAKING: Witness tells @PIX11News that NYPD shot a man who wouldn’t drop a knife after slashing two people in Grand Central Station this morning - 4, 5 and 6 line. pic.twitter.com/teSSiMjLkk — Eileen Lehpamer (@EileenLehpamer) April 11, 2026

El incidente ocurrió alrededor de las 9.50 hora local (13.50 GMT) en un andén del metro de Gran Central, una de las estaciones más grandes y concurridas de la ciudad, en pleno Manhattan.

La policía sigue investigando los hechos aunque, según la CNN, no tiene indicios que apunten a un atentado terrorista.

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