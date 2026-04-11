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La NYPD disparó a una persona en la Grand Central Terminal que había apuñalado al menos a tres personas. Foto: X/Eileen Lehpamer
La NYPD disparó a una persona en la Grand Central Terminal que había apuñalado al menos a tres personas. Foto: X/Eileen Lehpamer
Por Agencia EFE

La policía de Nueva York mató este sábado a tiros a un hombre que había apuñalado al menos a tres personas en la estación Grand Central del metro, informó la cadena CNN.

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