Kristi Noem nueva secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Foto: EFE/EPA/Allison Dinner
Kristi Noem nueva secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Foto: EFE/EPA/Allison Dinner
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. dice que Maduro “tiene que irse”
Resumen de la noticia por IA
La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. dice que Maduro “tiene que irse”

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. dice que Maduro “tiene que irse”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, , aseguró este lunes que el presidente de Venezuela, , “tiene que irse”.

Noem señaló esta posición en una entrevista con la cadena Fox News mientras Estados Unidos incrementa la presión militar, política y económica sobre Caracas con la que transportan crudo venezolano.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

“No solo estamos interceptando estos barcos. También estamos enviando un mensaje para todo el mundo: la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede tolerarse. Tiene que irse. Vamos a defender a nuestro pueblo”, expresó.

PUEDES VER: Venezuela dice que Rusia ofrece “toda su cooperación” contra el bloqueo de Estados Unidos

La secretaria insistió en que el Gobierno de Maduro “utiliza los dólares” del negocio petrolero para “propagar” drogas que “están matando a la próxima generación de estadounidenses”.

“Así que no olviden de qué se trata. Este es un enemigo de Estados Unidos contra el cual estamos tomando medidas enérgicas”, subrayó.

Aunque el presidente de Estados Unidos, , ha asegurado que Maduro “tiene los días contados”, el objetivo oficial de la estrategia del Gobierno estadounidense hacia Venezuela es frenar el narcotráfico y recuperar los “derechos petroleros” de las empresas estadounidenses.

Donald Trump ordenó el “bloqueo total” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, poniendo al régimen de Nicolás Maduro en una situación delicada. (Imagen generada por IA, Chatgpt).
Donald Trump ordenó el “bloqueo total” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, poniendo al régimen de Nicolás Maduro en una situación delicada. (Imagen generada por IA, Chatgpt).

Estados Unidos afirmó el domingo que mantiene una “persecución activa” para interceptar un , luego de que Trump anunciara un bloqueo a la entrada y salida de Venezuela de todos los buques sancionados por el Gobierno estadounidense.

El bloqueo petrolero fue ordenado tras meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe, destinado a interceptar embarcaciones presuntamente cargadas de drogas que Washington vincula con el , a quien acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles, acusación que Caracas niega tajantemente.

Por su parte, Maduro ha acusado a Estados Unidos de piratería por la incautación de buques con crudo venezolano y ha anunciado acciones para que estos actos no queden impunes, entre ellas una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes 16 de diciembre un bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC