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El martes 23 de septiembre, Jimmy Kimmel, de 57 años, inició su monólogo ante el público coreando su nombre (Foto: AFP)
El martes 23 de septiembre, Jimmy Kimmel, de 57 años, inició su monólogo ante el público coreando su nombre (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este miércoles su preocupación por recientes acciones y declaraciones del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, que podrían derivar en la eventual revocación de licencias de canales estadounidenses como posible represalia por contenidos críticos.

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