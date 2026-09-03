Por Guillermo Vera Ayala

Donald Trump dio a conocer esta semana su intención de cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a “estrecho de Trump”, en medio del conflicto que mantiene con Irán, donde el estratégico paso marítimo sigue siendo un elemento trascendental.

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