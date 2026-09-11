Los principales representantes de la Unión Europea (UE) recordaron este viernes a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 con motivo del 25 aniversario de la tragedia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, rememoró a “las 3.000 personas que salieron de casa aquella mañana y nunca regresaron” en un día en el que “el mundo se detuvo”.

“Donde antes se alzaban las Torres Gemelas, ahora dos columnas de luz se elevan hacia el cielo de Nueva York. Nos recuerdan que la luz triunfa incluso en los días más oscuros”, escribió la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en sus redes sociales.

Von der Leyen también emitió ayer un comunicado en el que destacó que “las lecciones del 11S siguen vivas” e incidió en que las alianzas, la unidad y los valores son lo que importa “en momentos de peligro”.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, también recordó a las víctimas y sus familias y alabó la “valentía de quienes acudieron en ayuda de los demás”.

“Hace 25 años, Estados Unidos -y los valores de libertad, democracia y tolerancia que compartimos a ambos lados del Atlántico- fueron el objetivo de los ataques terroristas del 11-S”, declaró en otro mensaje.

Se cree que el 11-S podría haberse evitado con una mayor coordinación en inteligencia.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dijo que “Europa recuerda” a las víctimas de unos ataques sobre los que “el mundo sigue recordando dónde estaba cuando todo cambió”.

“El tiempo se detiene ante el recuerdo del 11 de septiembre de 2001. Las vidas perdidas, las familias que quedaron atrás y el extraordinario valor de los héroes que corrieron hacia el peligro para que otros pudieran vivir”, expresó en la red social X.

Defensa de la Alianza Atlántica

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró que los ataques del 11S “cambiaron el curso de la historia” y “alteraron profundamente el panorama mundial”, y aprovechó para resaltar la ayuda de los aliados europeos de la OTAN a Washington tras los atentados.

“Europa y Estados Unidos se mantuvieron unidos de inmediato. La OTAN invocó el Artículo 5 por primera y única vez. Los aliados europeos se movilizaron para defender a Estados Unidos. Cientos de miles de soldados europeos sirvieron codo a codo con sus aliados estadounidenses en Afganistán. Muchos pagaron el precio supremo”, afirmó Kallas en su cuenta de X.

En un contexto de tensiones con la actual Administración estadounidense, la política estonia destacó que Europa “mantiene un firme compromiso con el fortalecimiento de los vínculos con Estados Unidos”.

“Nuestro vínculo transatlántico siempre ha hecho que ambas orillas del Atlántico sean más seguras y fuertes”, zanjó Kallas.

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