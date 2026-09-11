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Columnas de humo se extienden sobre Manhattan tras los atentados de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Foto: EFE/EPA/HUBERT MICHAEL BOESL/Archivo
Columnas de humo se extienden sobre Manhattan tras los atentados de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Foto: EFE/EPA/HUBERT MICHAEL BOESL/Archivo
Por Agencia EFE

Los principales representantes de la Unión Europea (UE) recordaron este viernes a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 con motivo del 25 aniversario de la tragedia.

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