Larry Nassar, el médico condenado por abusar sexualmente de gimnastas de Estados Unidos, fue apuñalado el domingo diez veces en la cárcel de Florida donde está recluido, informaron el lunes las autoridades. La oportuna llegada de los guardias de prisiones le salvó la vida.

Otro reo de la Penitenciaría Federal Coleman apuñaló a Nassar dos veces en el cuello, dos en la espalda y seis en el pecho. Además, el hombre de 59 años sufrió un colapso pulmonar en el ataque, que ocurrió a las 2:35 de la tarde del domingo.

Joe Rojas, presidente sindical del Local 506, que representa a los empleados del Complejo Correccional Federal Coleman en Florida, le dijo a CNN que los agentes de prisiones que acudieron al lugar de los hechos le salvaron la vida a Nassar, quien fue hospitalizado. Su condición es estable, anotó.

Larry Nassar cumple condena por abuso sexual. (AP).

En el 2017, Larry Nassar recibió una condena de 60 años de prisión federal por cargos de pornografía infantil.

Mientras que el 24 de enero del 2018 fue sentenciado a hasta 175 años de prisión en Michigan, luego de haberse declarado culpable de siete cargos de conducta sexual criminal.

Nassar admitió haber agredido sexualmente a atletas cuando trabajaba en la Universidad Estatal de Michigan y en USA Gymnastics, que entrena a atletas olímpicos. Una de sus víctimas fue la medallista olímpica Simone Biles.

Larry Nassar está casado y es padre de tres hijos.

Llegó al equipo médico de la USA Gymnastics (USAG) en 1986 antes de convertirse en su coordinador 10 años después, hasta el 2015.

Tras ser sentenciado, Larry Nassar fue recluido en una cárcel de Tucson, Arizona, pero en ese lugar fue agregido físicamente solo horas después de ser puesto entre la población carcelaria. Para asegurar su integridad fue transferido a Florida.

Lo llevaron a la Penitenciaría Federal Coleman, que es considerada una cárcel más segura para los reclusos señalados de ser informantes de la policía y los condenados por delitos sexuales, quienes a menudo son atacados por otros presos.

Los abusos del "monstruo" Larry Nassar

Larry Nassar comenzó a trabajar como entrenador de atletismo para el equipo de gimnasia de Estados Unidos (USA Gymnastics) en el año 1986 y duró hasta el 2015.

Además, en 1993 se graduó en el Colegio de Medicina Osteopática de la Universidad Estatal de Michigan, institución donde trabajó hasta el 2016.

Desde esa época, en ambos puestos ya abusaba de niñas.

Pero su caso recién explotó en el 2016, cuando la exgimnasta Rachael Denhollander denunció públicamente que había sido víctima de abuso sexual por parte del médico.

Rachael Denhollander fue la primera mujer que denunció públicamente los abusos de Larry Nassar. (AP).

“El 29 de agosto de 2016, cuando presenté la primera denuncia judicial en contra de Larry Nassar por abusar sexualmente de mí cuando tenía 15 años y elegí hacer pública la historia que detallaba lo que había hecho, parecía estar dando palos de ciego”, escribió Denhollander en el diario The New York Times el 30 de enero del 2018, tras la condena al que es considerado un monstruo.

La ahora abogada, que hoy tiene 38 años, contó cómo fue el proceso para tomar la decisión de hacer pública la denuncia a Nassar, las pruebas que adjuntó y las consecuencias que tuvo que afrontar.

“Me preparé lo mejor posible: traje conmigo revistas médicas que explicaban cómo era un verdadero examen de piso pélvico; llevé mi historial médico, en el que Larry no mencionaba haberme practicado dichos exámenes, a pesar de haberme penetrado; tenía a la mano los nombres de tres expertos preparados para testificar a la policía que el tratamiento de Larry no era médico; llevé otros registros de una visita médica que documentaba que divulgué mi caso de abuso en 2004; mis diarios de aquella época y una carta del fiscal del distrito vecino que ponía las manos en el fuego por mí. Me preocupaba que si no llevaba una amplísima documentación nadie me creería… una preocupación que más tarde supe que estaba fundamentada”, recordó Rachael Denhollander en su texto.

Denhollander dijo que tras denunciar, se quedó sin su iglesia y perdió a sus mejores amigos por abogar por las sobrevivientes que habían sido victimizadas por errores institucionales en su propia comunidad. “Perdí todo resquicio de privacidad”.

“A menudo el esfuerzo que requirió avanzar en el caso era avasallador, en especial cuando algunos me llegaron a calificar de una ‘buscapleitos’ que solo ‘esperaba el día de paga’”, indicó.

“Todo eso fue útil para recordarme que esta es la dinámica cultural que le permitió a Larry Nassar tener el poder”, reflexionó.

Pero Rachael Denhollander también manifestó que tras hacer su denuncia, casi de inmediato empezaron a aparecer más víctimas de Nassar. Algunas habían padecido el abuso sexual teniendo apenas 6 años. Otras habían sido víctimas hacía casi tres décadas y otras más unos días antes de que se presentara su denuncia.

Al final, más de 330 mujeres y niñas de USA Gymnastics y la Universidad Estatal de Michigan acusaron a Nassar de abuso sexual.

“Pero esa cifra no es tan abrumadora como el hecho de que al menos catorce entrenadores, psicólogos o colegas habían sido notificados sobre sus agresiones. Lo que resulta realmente nauseabundo es el descubrimiento de que la mayoría de las víctimas sufrieron el abuso cuando dos adolescentes ya habían reportado el comportamiento de Nassar al entrenador en jefe del equipo de gimnasia de la universidad de Míchigan en 1997″, dijo Denhollander.

Los crudos testimonios

Durante el juicio a Larry Nassar, unas 135 mujeres, que eran solo unas niñas cuando sufrieron los abusos, ofrecieron sus testimonios.

Las medallistas de oro en los Juegos Olímpicos Simone Biles, Aly Raisman y McKayla Maroney estuvieron entre quienes testificaron haber sufrido los abusos de Nassar.

Las gimnastas Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman y Maggie Nichols (de izquierda a derecha) durante una audiencia en el Senado sobre la investigación de la FBI y el caso de Larry Nassar, el 15 de septiembre de 2021. (Saul Loeb/Pool vía AP).

“La noche más aterradora de mi vida ocurrió cuando tenía 15 años”, narró Maroney en Twitter en octubre del 2017, cuando reveló que sufrió los abusos por siete años.

Contó que Nassar la engañó diciéndole que le estaba administrando un “tratamiento médico necesario que había aplicado en sus pacientes por más de 30 años”, por lo que el médico le dio una pastilla para dormir durante un vuelo a Tokio.

“Lo siguiente que recuerdo es que estaba sola con él en su habitación de hotel recibiendo el ‘tratamiento’. Pensé que iba a morir esa noche”, explicó.

El diario “The New York Times” explicó que el supuesto tratamiento de Nassar “consistía en que metía los dedos en las vaginas de las niñas, a menudo sin guantes y sin lubricar, para numerosas dolencias, incluidos los tobillos lesionados”.

Trinea Gonczar, una exgimnasta, dijo que la había sometido a este abuso más de 800 veces.

En cuanto a la responsabilidad de las autoridades que no detectaron al depredador sexual, una investigación publicada en el 2021 sobre el papel del FBI concluyó que el organismo cometió una serie de errores, entre ellos retrasos y encubrimientos, que permitieron que los abusos del médico continuaran durante varios meses más después de que se abriera el caso por primera vez.

El propio organismo de control interno del FBI descubrió que la institución hizo caso omiso de las denuncias sobre Nassar y cometió errores tempranamente en la investigación, indicó BBC Mundo.

Como consecuencia, varias de las víctimas han demandado al FBI por US$1.000 millones por no haber gestionado adecuadamente denuncias de agresión sexual.

En cuanto al estado de Michigan, que fue acusado de perder oportunidades durante muchos años para detener a Nassar, acordó pagar 500 millones de dólares a más de 300 mujeres que fueron agredidas por él.

Por su lado, USA Gymnastics y el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos llegaron a un acuerdo de pago de 380 millones de dólares a las víctimas.