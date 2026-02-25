Escuchar
Larry Summers, exsecretario del Tesoro de EE. UU. y exasesor económico del presidente Barack Obama, habla en la Conferencia de Política Económica organizada por la Asociación Nacional de Economía Empresarial en Arlington, Virginia, el 24 de febrero de 2014. Foto: Saul LOEB / AFP
El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos Larry Summers renunció a su puesto de profesor en la Universidad de Harvard debido a sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó el miércoles la institución.

