El nuevo capítulo de esta sombría historia comenzó el último fin de semana, luego de que el Departamento de Justicia publicara documentos relacionados con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein.

Según la agencia EFE, en los documentos se incluye una lista de 12 denuncias contra Trump. En el 2025 fueron recopiladas por el FBI, pero parecen no haber sido verificadas, y en algunos casos son “informaciones de segunda mano”.

En medio de esta revelación Trump apuntó contra Noah, los Grammy, los músicos, la TV y todo lo que encontrara en su camino. “Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador, y a demandarlo por un dineral (...) ¡Prepárate, Noah, voy a divertirme contigo!”, escribió Trump en la red Truth Social.

Aseguró que Noah dijo “INCORRECTAMENTE” que “Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein”. Lo calificó como una declaración falsa y difamatoria.

¿Qué fue lo que dijo Trevor Noah?

Primero comenzó relacionando el deseo de los artistas por tener un Grammy con el intento de Trump por anexar Groenlandia. Pero fue un poco más allá en la broma: “Tiene sentido porque, desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton. Tenía que decirlo, es mi último año”.

Jorge Chávez Mazuelos, docente de la Academia Diplomática del Perú, considera como “un recurso” la respuesta de Trump, y que ya ha sido usado durante la campaña electoral, cuando tenía un proceso judicial, “para decir que todo es parte de una persecución”.

Con su respuesta a Noah, indica el especialista que Trump “trata de desacreditar a ciertos medios tradicionales que van en contra de su agenda”. “Es parte de una campaña política de carácter permanente, y en este caso Trump es bastante hábil para elegir a sus enemigos y lanzarles contraataques”, explica a El Comercio.

Travor Noah hizo una broma que no fue del agrado de Donald Trump. (Fotos: AFP)

Para el analista Roberto Heimovits, la respuesta de Trump parece ser un exabrupto tras un mes que él cataloga como “una montaña rusa”, considerando eventos como la captura de Nicolás Maduro, el bloqueo de Europa en el intento por anexar Groenlandia, las muertes provocados por ICE, entre otros.

“Trump es una persona a la que no le gusta perder en nada de lo que hace. Entonces, esto lo ha frustrado y probablemente por eso ha reaccionado de forma furibunda en contra del chiste de este comediante” , apunta a este Diario.

Jeffrey Epstein era un millonario muy popular por sus frenéticas fiestas. Pero, sobre todo, es conocido por los delitos sexuales contra menores en los que habrían participado políticos, empresarios, artistas y diferentes personalidades de la élite mundial. Y es que una serie de documentos revelarían una red de prostitución infantil internacional. Epstein falleció en el 2019, cuando estaba en prisión, en circunstancias que aún despiertan sospechas.

Costo político para Trump

Hace un par de semanas Donald Trump cumplió el primer año de su segundo mandato.

Los números no parecen acompañar del todo al presidente de Estados Unidos. Una encuesta reciente de Pew Research Center señala que solo el 37% de estadounidenses aprueba su gestión, bajando tres puntos porcentuales respecto a tres meses atrás, y el 61% lo desaprueba. Además, el apoyo a todas o la mayoría de las políticas y planes de Trump también ha descendido, pasando de 35% a 27% en un año.

¿Puede impactar este nuevo episodio del caso Epstein en su gestión?

Indica Chávez Mazuelos que antes de que fuera elegido, ya se hablaba de la vinculación de Trump con Epstein. “Trump igual logró capitalizar esas acusaciones como una cacería de brujas, es decir, que intentaban sacarlo de carrera. Lo mismo hará en este caso“, remarca el especialista. Sin embargo, lo que sí puede golpear su gestión son otros temas.

“Yo creo que más bien hay otros factores que pueden generar más desazón, vinculados a la política comercial o lo que estamos viendo en el campo migratorio con ICE, que ha terminado incluso con la vida de ciudadanos norteamericanos y ha generado protestas, muchísima crispación. Entonces, creo que esas otras políticas le generarán un mayor costo político de cara a las elecciones de medio término”, asevera.

Además… Muertes en Minneapolis Minneapolis ha sido escenario de protestas, de persecución y de temor. Agentes federales mataron a mediados de enero a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante una intervención de la policía de inmigración (ICE). Este hecho ocurrió poco después de que también fuera abatida la ciudadana Renee Good por un agente de inmigración. Las protestas han impactado en el gobierno.

Por su parte, señala Heimovits que si bien puede afectar a Donald Trump, también pueden estar implicados otros políticos. Comparó los archivos liberados del Caso Epstein con una caja de sorpresas.

“Si tienen algo contra Trump u otros políticos republicanos prominentes, podría dañarlos con miras a las elecciones legislativas, pero también podría ser que aparezcan políticos demócratas. No se sabe qué se puede encontrar en esos expedientes” , explica.

Pero lo que sí se sabe es que la política migratoria está afectando a la gestión de Trump.

Heimovits también comparte la idea de que las severas operaciones contra indocumentados “le están restando puntos a Trump, en lo que vendría a ser su fortaleza principal, la política contra la inmigración ilegal, y esto lo debilita también”.

Una caja de sorpresas

Los archivos Epstein salen a la luz gracias a la Ley de Transparencia del 2025 que obliga al Departamento de Justicia a publicar estos documentos, e incluyen más de 2.000 videos y 180.000 imágenes. En total se han publicado 3,5 millones de páginas. Sin embargo, el detalle está en que el Departamento de Justicia depende de la actual administración de Donald Trump.

Aun así, puede que nadie se escape del caso Epstein.

Donald Trump y Jeffery Epstein mantuvieron una relación durante varios años. Sin embargo, ha señalado en Truth Social que Epstein "conspiró para perjudicarme a mí y/o a mi presidencia". (Foto: AFP)

Heimovits señala que “parece que ya no hay esa invulnerabilidad” y “está salpicando a gente muy poderosa”. Los documentos revelados apuntan a personajes como Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton y el príncipe Andrés de Inglaterra, entre otros.

Sin embargo, al igual que sucede con Donald Trump, mucho depende aun de las denuncias y las pruebas concretas.

Desde un punto de vista jurídico, indica Chávez Mazuelos, “hay una serie de personas sindicadas, que se les vincula, pero el tema es en qué medida podría ser materia de probanza, en qué medida esto se puede acreditar”.

El Caso Epstein es más complicado de lo que se cree, más aun cuando el principal implicado está muerto.