Las cárceles para migrantes de Trump cobran más fuerza: ¿cuál es la situación de Alcatraz de los Caimanes y otras prisiones?

El segundo periodo de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos llegó de la mano con una enorme inyección presupuestaria de 80.000 millones de dólares destinados al sistema de control migratorio. El fortalecimiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la creación de enormes establecimientos de detención han sido parte central de dicha política migratoria, que parece encontrarse en un período de consolidación.

LEE TAMBIÉN | La polémica Hacienda Nápoles: la finca de Pablo Escobar convertida en parque turístico y que servirá ahora para resarcir a víctimas

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El caso más emblemático es el de Florida, que alberga los polémicos centros de Alligator Alcatraz y Deportation Depot, en los que son recluidos los inmigrantes detenidos por las autoridades migratorias.

El primero de estos reclusorios lleva tres meses en funcionamiento, mientras que el segundo acaba de cumplir un mes de su apertura y el gobierno federal estadounidense parece bastante satisfecho con sus operaciones, pues esta semana entregó 608 millones de dólares al estado de Florida para emplearlos en ambos centros de detención.

Según reporta EFE, la inyección económica de Trump al estado gobernado por su correligionario Ron DeSantis se produjo luego de que este último hiciera una solicitud formal a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) para que se reembolsaran los recursos que utilizó el enorme complejo de Alligator Alcatraz.

El centro fue apodado Alligator Alcatraz por su ubicación en los Everglades, un lugar donde hay caimanes.

Los centros de detención gestionados por DeSantis han enfrentado numerosas denuncias debido a las presuntas malas condiciones en que se encuentran los detenidos, entre las que se cuentan un calor asfixiante, plagas de insectos y agua no apta por el consumo humano, entre otras situaciones complejas.

Alligator Alcatraz estuvo cerca de cerrar sus operaciones a fines de agosto, cuando una corte del Distrito Sur de Florida ordenó desmantelar el centro de reclusión en un plazo de 60 días. En medio de los numerosos reclamos humanitarios, la causa detrás de esa resolución fue la demanda de colectivos ambientalistas que consideraba que el centro de reclusión afectaba el Parque de los Everglades, donde se ubicaba.

Sin embargo, Trump y DeSantis hace un mes recibieron un importante espaldarazo por parte de un tribunal federal que bloqueó temporalmente dicha orden judicial.

“Después de una cuidadosa consideración, concedemos las mociones de los acusados ​​y suspendemos la medida cautelar y el caso subyacente en sí en espera de la apelación”, indicó el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos.

Desde entonces, otros proyectos penitenciarios similares a los de Florida han continuado apareciendo o ampliándose en territorio estadounidense. Como parte del proyecto de control migratorio de Trump, en agosto el gobierno estadounidense había indicado que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos buscaba sumar 80.000 camas para migrantes detenidos y reclutar 10.000 nuevos agentes para el ICE.