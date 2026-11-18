Cientos de colegios amanecieron cerrados este miércoles por las graves inundaciones que afectaron en las últimas 24 horas al sur de Florida, y que también provocaron el cierre del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, que poco después reanudó su actividad.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) de Miami registró hasta 381 litros por metro cuadrado (15 pulgadas) de lluvia en ese lapso en áreas del condado de Broward, según informó en redes sociales.

El organismo agregó en un boletín que las lluvias continuarán este miércoles en forma de chubascos aislados acompañados de tormentas, que tienen un 10 % de probabilidad de generar nuevas inundaciones repentinas.

Las tormentas obligaron a suspender brevemente las llegadas y las salidas desde el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, ubicado al norte de Miami, aunque la situación volvió a la normalidad, según el diario Miami Herald.

Además, la acumulación de agua desde el martes mantiene anegadas algunas carreteras, y el distrito escolar del condado decretó el cierre este miércoles de todas las escuelas bajo su gestión.

La Administración de Broward declaró a primera hora del miércoles el estado de emergencia local, por lo que también cerró sus parques y juzgados, mientras que un hospital suspendió sus citas de la jornada debido a las inundaciones en sus calles aledañas.

Fotografía que muestra este miércoles lluvias en el centro de Miami (Estados Unidos). Cientos de colegios amanecieron cerrados por las inundaciones que afectaron en las últimas 24 horas al sur de Florida, y que también provocaron el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, aunque ya reanudó su actividad. Foto: EFE/ Alberto Boal

En Hollywood (Broward), las lluvias provocaron el derrumbe de parte del techo del templo judío Temple Sinai, lo que movilizó a equipos de bomberos y rescate para evaluar los daños, según al canal Local 10.

La compañía eléctrica Florida Power and Light (FPL) informó, por su parte, de que alrededor de 1.900 clientes se encontraban sin suministro eléctrico a las 10:00 hora local (15:00 GMT).

Las lluvias torrenciales son habituales en el sur de Florida, aunque suelen concentrarse entre mayo y octubre durante la temporada de huracanes en el Atlántico, que concluye oficialmente el 30 de noviembre.

VIDEO RECOMENDADO